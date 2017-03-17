ОБСЕ продлило свою миссию в Донбассе еще на год

16 марта постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередном заседании в Вене продлил мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года, сообщает пресс-служба организации.



Решение о продлении срока полномочий деятельности миссии на один год также устанавливает, что бюджет миссии в период с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года составит 105,5 млн евро.



«Продление мандата позволит нам не только продолжить оказывать поддержку и содействие постоянным усилиям, направленным на обеспечение длительного и устойчивого прекращения огня, но и способствовать принятию других мер для достижения стабильности по всей Украине», — заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.



Миссия ОБСЕ также планирует улучшить свое техническое оборудование.