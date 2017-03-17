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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 11:29
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ОБСЕ продлило свою миссию в Донбассе еще на год

16 марта постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередном заседании в Вене продлил мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2018 года, сообщает пресс-служба организации.

Решение о продлении срока полномочий деятельности миссии на один год также устанавливает, что бюджет миссии в период с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2018 года составит 105,5 млн евро.

«Продление мандата позволит нам не только продолжить оказывать поддержку и содействие постоянным усилиям, направленным на обеспечение длительного и устойчивого прекращения огня, но и способствовать принятию других мер для достижения стабильности по всей Украине», — заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

Миссия ОБСЕ также планирует улучшить свое техническое оборудование.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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