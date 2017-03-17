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Рубрика: Новости Мариуполя
17-03-2017, 11:54
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Повреждение СК «Ильичевец»: мариупольцы думали воровство, оказалось - авария

Изменение внешнего вида фасада спортивного комплекса «Ильичевец» привлекло внимание мариупольцев. В частности, их обеспокоило исченовение нержавеющей панели, которая облицовывала подпорный элемент. Жители предположили, что это дело рук охотников за металлом.

Однако позже сотрудники охраны СК «Ильичевец» сообщили, что же все-таки произошло. Выяснилось, что повреждение фасада - результат дорожно-транспортного происшествия: совершавший здесь маневр водитель машины столкнулся с подпорной конструкцией. По словам охранников, виновник возместил ущерб, нанесенный зданию. Сейчас облицовочная панель находится в ремонте.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»