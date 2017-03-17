Закон «О внесении изменений в статью 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)» поддержали 265 народных депутатов.
Согласно документу, добровольцы, участники АТО, семьи погибших участников АТО, а также переселенцы могут получить государственную поддержку при строительстве жилья, покупке доступного жилья или выплате льготного ипотечного кредита. Государство в этом случае компенсирует 50% затрат.
Также в законе предусматривается увеличение с 3% до 10% годовых процентной ставки финансирования по кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья в случае предоставления кредитов за счет бюджетных средств через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.
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Переселенцам и участникам АТО компенсируют 50% стоимости жилья
Закон «О внесении изменений в статью 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)» поддержали 265 народных депутатов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»