vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1359 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 12:07
Просмотров: 640
Комментариев: 0

Переселенцам и участникам АТО компенсируют 50% стоимости жилья

Закон «О внесении изменений в статью 4 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (относительно реализации государственных жилищных программ)» поддержали 265 народных депутатов.

Согласно документу, добровольцы, участники АТО, семьи погибших участников АТО, а также переселенцы могут получить государственную поддержку при строительстве жилья, покупке доступного жилья или выплате льготного ипотечного кредита. Государство в этом случае компенсирует 50% затрат.

Также в законе предусматривается увеличение с 3% до 10% годовых процентной ставки финансирования по кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья в случае предоставления кредитов за счет бюджетных средств через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ОБСЕ продлило свою миссию в Донбассе еще на год

СММ будет выполнять свои задачи до 31 марта 2018 года


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»