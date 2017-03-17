Полигон в Донецкой области отказался принимать мусор из Львова

Львову на сегодняшний день некуда вывозить твердые бытовые отходы. Об этом мэр города Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.



"Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить ТБО из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии - все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение, - частный, в Покровске Донецкой области", - написал он.



По его словам, владелец полигона в Покровске сказал, что вынужден разорвать соглашение якобы из-за давления со стороны госструктур.



Садовый сообщил, что из-за этого созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.