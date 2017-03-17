Львову на сегодняшний день некуда вывозить твердые бытовые отходы. Об этом мэр города Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.
"Украинское государство закрыло последний полигон, куда мы могли вывозить ТБО из Львова. Ранее доступ нам полностью закрыла Львовская область, впоследствии - все другие области. Последний полигон, с которым было подписано соглашение, - частный, в Покровске Донецкой области", - написал он.
По его словам, владелец полигона в Покровске сказал, что вынужден разорвать соглашение якобы из-за давления со стороны госструктур.
Садовый сообщил, что из-за этого созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.
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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 13:13
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Полигон в Донецкой области отказался принимать мусор из Львова
Львову на сегодняшний день некуда вывозить твердые бытовые отходы. Об этом мэр города Андрей Садовый написал на своей странице в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»