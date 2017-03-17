Певец Дзидзьо патрулировал морские границы в Мариуполе

Сегодня популярный певец, лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома вместе с морскими пограничниками Мариупольского отряда морской охраны заступил на боевое патрулирование границы Украины.



Чтобы морально поддержать украинских защитников, которые несут службу в зоне проведения АТО, музыкант провел всю ночь на корабле морской охраны 3 ранга «Донбасс». Утром, в 8:00, стоял в строю корабельно-катерного состава и принял участие в церемонии поднятия флага кораблей и катеров морской охраны.

После этого, с экипажем катера морской охраны проекта «Гриф» Дзидзьо вышел в море и заступил на боевое дежурство. В море он прошел ритуал «оморячивания» - выпил плафон морской воды и получил от командира Мариупольского отряда капитана 1 ранга Николая Сиринского соответствующий сертификат моряка-пограничника.

По возвращении катера в базу гостя ждало еще одно приятное событие. Матрос корабля морской охраны «Донбасс» Василий Дучев принимал военную присягу на верность украинскому народу. Поздравление от певца для молодого матроса стало приятной неожиданностью и, пожалуй, запомнится на всю жизнь.

От общения с известным музыкантом бойцы морской охраны получили множество положительных эмоций и впечатлений. В память все желающие могли получить автографы и сфотографироваться.