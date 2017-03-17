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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 13:58
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В зоне АТО на растяжке подорвался украинский боец

В Луганской области украинский военный подорвался на растяжке. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Крымское", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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