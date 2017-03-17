Памятники старейшего кладбища Мариуполя хотят внести в реестр и создать Фонд исторического наследия

На Старом городском кладбище Мариуполя состояние памятников XIX-XX века, представляющих историческую ценность, на сегодняшний день критическое. Инициативная молодежь хочет создать Фонд сохранения исторического наследия, в рамках которого можно будет реализовывать проекты по реконструкции архитектурных мемориальных сооружений кладбища. Об этом на экскурсии в рамках фестиваля "Обличчя міст" сообщила преподаватель МГУ Ольга Демидко.

По ее словам, все желающие могут внести свою лепту в общее дело - им предлагают провести работы по фотофиксации, которая поможет посчитать объекты кладбища и создать реестр захоронений XIX-XX века, пишет mrpl.city.

«Чтобы предложить грантовый проект в Посольский фонд США, необходимо обосновать его историческую значимость. Работу по восстановлению объектов можно сделать только общими усилиями. Для этого нужны добровольцы. Буквально 25-30 человек смогут осилить работу по фотофиксации, разделившись по секторам кладбища», - отметила Демидко.



Также отмечается, что создание реестра захоренний Старого городского кладбища сможет помочь родственникам умерших найти их могилы и облагородить. Кроме того, очень важно добиться для кладбища официального статуса охранной исторической территории.