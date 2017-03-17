Поехал в ДНР и пропал без вести: Джигурда третий день не выходит на связь

Российский артист Никита Джигурда уехал в ДНР и пропал без вести. Он уже на протяжении трех суток не выходит на связь, сообщают российские СМИ.



Сегодня шоумен не явился на судебное заседание в Подмосковье по поводу бракоразводного процесса со спортсменкой Марией Анисиной.



«С Никитой Джигурдой мы не можем связаться уже третий день, он не выходит на связь и не поднимает телефон. Что с ним произошло, мы не знаем, но как раз три дня назад он поехал в ДНР», - рассказала его адвокат Антонина Саврасова-Абрамова.



Отмечается, что его телефон включен, однако артист не отвечает на звонки и сообщения.



Ранее, Джигурда получил паспорт ДНР, но уже на следующий день Захарченко лишил его гражданства, объяснив что документ выдали артисту по ошибке. За некоторое время до казуса с документами, Джигурда собирался ехать на «Евровидение - 2017» как представитель ДНР.