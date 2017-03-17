Российский артист Никита Джигурда уехал в ДНР и пропал без вести. Он уже на протяжении трех суток не выходит на связь, сообщают российские СМИ.
Сегодня шоумен не явился на судебное заседание в Подмосковье по поводу бракоразводного процесса со спортсменкой Марией Анисиной.
«С Никитой Джигурдой мы не можем связаться уже третий день, он не выходит на связь и не поднимает телефон. Что с ним произошло, мы не знаем, но как раз три дня назад он поехал в ДНР», - рассказала его адвокат Антонина Саврасова-Абрамова.
Отмечается, что его телефон включен, однако артист не отвечает на звонки и сообщения.
Ранее, Джигурда получил паспорт ДНР, но уже на следующий день Захарченко лишил его гражданства, объяснив что документ выдали артисту по ошибке. За некоторое время до казуса с документами, Джигурда собирался ехать на «Евровидение - 2017» как представитель ДНР.
Поехал в ДНР и пропал без вести: Джигурда третий день не выходит на связь
Российский артист Никита Джигурда уехал в ДНР и пропал без вести. Он уже на протяжении трех суток не выходит на связь, сообщают российские СМИ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»