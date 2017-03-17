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  • Поехал в ДНР и пропал без вести: Джигурда третий день не выходит на связь

Рубрика: Шоубиз
17-03-2017, 15:21
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Поехал в ДНР и пропал без вести: Джигурда третий день не выходит на связь

Российский артист Никита Джигурда уехал в ДНР и пропал без вести. Он уже на протяжении трех суток не выходит на связь, сообщают российские СМИ.

Сегодня шоумен не явился на судебное заседание в Подмосковье по поводу бракоразводного процесса со спортсменкой Марией Анисиной.

«С Никитой Джигурдой мы не можем связаться уже третий день, он не выходит на связь и не поднимает телефон. Что с ним произошло, мы не знаем, но как раз три дня назад он поехал в ДНР», - рассказала его адвокат Антонина Саврасова-Абрамова.

Отмечается, что его телефон включен, однако артист не отвечает на звонки и сообщения.

Ранее, Джигурда получил паспорт ДНР, но уже на следующий день Захарченко лишил его гражданства, объяснив что документ выдали артисту по ошибке. За некоторое время до казуса с документами, Джигурда собирался ехать на «Евровидение - 2017» как представитель ДНР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»