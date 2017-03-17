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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 15:55
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В поселке на Донетчине обнаружили останки человека - скелетированный череп

В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от председателя Шаховского сельского совета о том, что работники охраны карьера, расположенного на территории села, обнаружили череп, похожий на человеческий.

Следственно-оперативная группа сразу выехала на вызов. В ходе осмотра места происшествия, правоохранители в кустах обнаружили останки человека, а именно скелетированный череп, сообщили в пресс-службе полиции.

На данный момент останки направлены на экспертизу, которая поможет достоверно установить личность погибшего, его возраст и причины смерти.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификации ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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