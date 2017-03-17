В Мариуполе определили лучшего спортсмена месяца и поощрили

Сегодня в управлении по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета состоялось награждение в рамках конкурса «Лучший спортсмен месяца». Первым победителем стал легкоатлет Александр Романовский, который стал чемпионом Украины по легкой атлетике в толкании ядра. Победителя наградили дипломом и памятными призами, сообщили в пресс-службе горсовета.

Начальник управления по физической культуре и спорту Давид Табатадзе, от лица Мариупольского горсовета поздравил с заслуженной победой спортсмена, пожелал ему удачи и громких побед в дальнейших соревнованиях.



«Цель конкурса - придание дополнительной мотивации нашим молодым спортсменам. Каждый месяц мы будем выбирать нового победителя, а в конце года определим лучшего спортсмена года», - отметил Давид Табатадзе.

«Лучший спортсмен месяца» будет проводиться ежемесячно. К участию в конкурсе допускаются спортсмены, представляющие город на областных, всеукраинских и международных соревнованиях. Кандидатуры заявляют руководители спортивных учреждений Мариуполя. Победители конкурса определяются Координационным советом по вопросам развития физической культуры и спорта.



В случае равенства результатов у нескольких участников, члены совета отдают предпочтения спортсменам олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских видов спорта или тем, кто показал более высокий результат на соревнованиях.