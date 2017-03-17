vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1444 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 16:12
Просмотров: 1683
Комментариев: 0

В Покровске парами ацетона отравились малолетние ученики местной школы

Сегодня правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что к ним из одной школы Покровска доставлены трое детей 2006 и 2005 года рождения с одинаковым диагнозом «острое отравление парами ацетона».

Как сообщили в пресс-службе полиции, для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что дети отравились в результате обработки учебных парт жидкостью для снятия лака для ногтей. Данные действия ученики проводили по указанию классного руководителя.

Все трое детей сейчас находятся в детском отделении Покровской ЦРБ, им оказана необходимая медицинская помощь.

Предварительно факт квалифицировано по ч.1 ст.137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»