В Покровске парами ацетона отравились малолетние ученики местной школы

Сегодня правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что к ним из одной школы Покровска доставлены трое детей 2006 и 2005 года рождения с одинаковым диагнозом «острое отравление парами ацетона».



Как сообщили в пресс-службе полиции, для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что дети отравились в результате обработки учебных парт жидкостью для снятия лака для ногтей. Данные действия ученики проводили по указанию классного руководителя.



Все трое детей сейчас находятся в детском отделении Покровской ЦРБ, им оказана необходимая медицинская помощь.



Предварительно факт квалифицировано по ч.1 ст.137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.