Украинский язык и ТВ: какие объемы вещания на государственном языке в разных каналах

Национальный совет по телевидению и радиовещанию подготовил инфографику о доле украинского языка в эфире национальных телеканалов.



Так, согласно таблице, наибольший процент государственного языка в эфире телеканала Эспрессо ТВ, который ведет вещание исключительно по-украински. Более 90 процентов программ на украинском языке также в эфире 5 канала, Первого, телеканала Культура, 24 телеканала и Эры.



Менее требуемых 75 процентов - 112 Украина, Новый канал, СТБ, НЛО, NewsOne.



Меньше 50 процентов вещания на государственном языке оказалось в эфире НТН, К1, Энтер-фильм, К2, ТРК Украина.



В самом низу таблицы с 26% контента на украинском языке находится телеканал Интер.

Напомним, Рада приняла Закон об увеличении доли украинского языка на ТВ в первом чтении. Согласно документу, в эфире телеканалов должно быть не менее 75% украинских передач.