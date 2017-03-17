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Рубрика: Новости Украины и мира
17-03-2017, 16:43
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Украинский язык и ТВ: какие объемы вещания на государственном языке в разных каналах

Национальный совет по телевидению и радиовещанию подготовил инфографику о доле украинского языка в эфире национальных телеканалов.

Так, согласно таблице, наибольший процент государственного языка в эфире телеканала Эспрессо ТВ, который ведет вещание исключительно по-украински. Более 90 процентов программ на украинском языке также в эфире 5 канала, Первого, телеканала Культура, 24 телеканала и Эры.

Менее требуемых 75 процентов  - 112 Украина, Новый канал, СТБ, НЛО, NewsOne.

Меньше 50 процентов вещания на государственном языке оказалось в эфире НТН, К1, Энтер-фильм, К2, ТРК Украина.

В самом низу таблицы с 26% контента на украинском языке находится телеканал Интер.

Напомним, Рада приняла Закон об увеличении доли украинского языка на ТВ в первом чтении. Согласно документу, в эфире телеканалов должно быть не менее 75% украинских передач.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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