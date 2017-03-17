В районе Донецкой фильтровальной станции, которая заработала после простоя, снова ведется стрельба. Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.
Он напомнил, что в пятницу ДФС подключили к питанию и запустили в работу. Вода начала наполнять городской резервуар. Однако около 13:00 противники открыли стрельбу вблизи станции.
"Миссия ОБСЕ и представители СЦКК покинули территорию ДФС. На фильтровальной станции для обслуживания ее работы осталась смена работников КП "Вода Донбасса", - написал Жебривский.
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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 16:58
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ДФС под огнем: только запустили и снова обстрелы
В районе Донецкой фильтровальной станции, которая заработала после простоя, снова ведется стрельба. Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»