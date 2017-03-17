vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1459 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 16:58
Просмотров: 352
Комментариев: 0

ДФС под огнем: только запустили и снова обстрелы

В районе Донецкой фильтровальной станции, которая заработала после простоя, снова ведется стрельба. Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в пятницу ДФС подключили к питанию и запустили в работу. Вода начала наполнять городской резервуар. Однако около 13:00 противники открыли стрельбу вблизи станции.

"Миссия ОБСЕ и представители СЦКК покинули территорию ДФС. На фильтровальной станции для обслуживания ее работы осталась смена работников КП "Вода Донбасса", - написал Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Покровске парами ацетона отравились малолетние ученики местной школы

Учительница заставила детей чистить парты жидкостью для снятия лака для ногтей

Авдеевка вновь под обстрелами: снаряд попал в жилой дом

Чудом никто из мирных жителей не пострадал


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»