ДФС под огнем: только запустили и снова обстрелы

В районе Донецкой фильтровальной станции, которая заработала после простоя, снова ведется стрельба. Об этом глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский написал на своей странице в Фейсбуке.



Он напомнил, что в пятницу ДФС подключили к питанию и запустили в работу. Вода начала наполнять городской резервуар. Однако около 13:00 противники открыли стрельбу вблизи станции.



"Миссия ОБСЕ и представители СЦКК покинули территорию ДФС. На фильтровальной станции для обслуживания ее работы осталась смена работников КП "Вода Донбасса", - написал Жебривский.