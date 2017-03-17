Ужесточенный контроль: на КПВВ не пропускают грузопассажирские автомобили с личными вещами

Сотрудники фискальной службы не пропускают на подконтрольную Украине территорию граждан, приехавших на грузовых автомобилях. Комментируя свои действия, они ссылаются на решение СНБО о запрете грузоперевозок через линию разграничения. Об этом сообщает «Донбасс SOS».



«Они не пропускают тентованные, грузопассажирские автомобили с личными вещами. Даже если у людей всего одна сумка в машине такого типа - проезд запрещают. На сегодня нами зафиксированы такие случаи на КПВВ Новотроицкое, Майорск и Марьинка, причем подавляющее большинство - именно на КПВВ Новотроицкое», - сказано в сообщении.



В течение 16 марта в организацию поступило около 10 звонков от людей, которые не смогли перевезти личные вещи. Сегодня звонки продолжают поступать.



Активисты отмечают, что действия сотрудников фискальной службы нарушают временный порядок пересечения линии разграничения.



Узнать точную причину отказа в пропуске активистам не удалось в Госфискальной службе, СБУ, оперативном штабе СНБО, пограничной службе и Донецкой облгосадминистрации. Все госструктуры перенаправляли с данным вопросом друг к дуругу.