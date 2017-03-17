Тайны Старого городского кладбища: мариупольцам поведали историю

В рамках фестиваля «Обличчя міст», на протяжении 16 и 17 марта проходили экскурсии по Старому городскому кладбищу, на котором захоронены мощи первого руководителя Мариуполя Александра Хараджаева, известных мариупольских купцов, культурных деятелей и священников, сообщает пресс-служба горсовета.

«Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к изучению истории города, его архитектурных памятников и личностей, которые внесли вклад в развитие социальной, экономической и культурной жизни Мариуполя», - отметила один из экскурсоводов Ольга Демидко.

Экскурсию посетило около 100 человек. Им рассказали об истории происхождения кладбища и о жизни известных мариупольцев, которые на нем похоронены.