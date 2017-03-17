В ДНР заявили, что договорились с украинской стороной обменять всех установленных лиц

На встрече гуманитарной подгруппы в Минске 15 марта ДНР договорилась провести с украинской стороной обмен всех установленных лиц. Об этом сегодня заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.



«Также предметом разговора стали 62 человека, которые, по словам Украины, обвиняются в «особо тяжких преступлениях». Украине было выдвинуто окончательное слово о том, что без этих 62 человек обмена не будет. Было принято решение произвести обмен «всех на всех» в рамках установленных лиц на установленных», — пояснила ДАН Морозова.



Отмечается, что процесс обмена обсуждался в рамках подгруппы более двух часов.

Украинская сторона пока не прокомментировала данное заявление. Ранее, 15 марта Дарка Олифер сообщала, что работа по освобождению заложников идет с большими сложностями.