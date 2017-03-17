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  • В Мариуполе 20 сотрудников Центра админуслуг помогают предпринимателям зарегистрировать бизнес без очередей

Рубрика: Новости Мариуполя
17-03-2017, 19:25
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[Фото]

В Мариуполе 20 сотрудников Центра админуслуг помогают предпринимателям зарегистрировать бизнес без очередей

В Центре предоставления административных услуг наладили работу с предпринимателями. Для них упростили процесс оформления документов. Теперь это можно сделать без очередей, сообщили в пресс-службе горсовета.

С 1 марта администраторами Центра начат прием документов на государственную регистрацию и деятельность физических лиц предпринимательства. Это первичная регистрация, внесение изменений в адрес и коды экономической деятельности, а также при необходимости, приостановление деятельности.

«В марте принято 446 документов. Мы сотрудничаем с юридическим департаментом городского совета – передаем им документы на обработку», - пояснила Елена Парамонова.

Принимаются документы и на регистрацию заявок, и оформление договоров по обслуживанию и использованию объектов благоустройства города – малых архитектурных форм. С 10 марта начат прием заявок на размещение МАФов, согласно Комплексной схеме в Приморском, Кальмиусском и Левобережном районах. Также принимаются заявления на размещение выносной и сезонной торговли.

«Предпринимателей теперь обслуживает не 3-4 человека, а 20 сотрудников Центра. Это позволяет значительно сэкономить их время. В Центре всегда присутствует специалист юридического департамента, у которого можно получить консультацию», - отмечает руководитель центра предоставления административных услуг.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»