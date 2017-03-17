Власти Мариуполя взялись выводить из тени городские АЗС

В Мариуполе выявлены факты уклонения предпринимателей, торгующих топливом, от работы в правовом поле. Идут они на это с целью увеличения незаконной прибыли. Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.



По его словам, некоторые сети АЗС, чтобы избежать уплаты акцизного сбора, реализовывали топливо автомобилистам, но по документам оформляли это, как оптовая торговля.



Сейчас ответственные службы проводят сбор информации по всем заправкам на предмет законности их деятельности. Данные ежедневно обновляются и будут обнародованы в конце марта.



«Там, где заправки работают полностью незаконно, в отношении них сразу принимаем меры. Вызывается полиция и сразу все это оформляется. Если мы говорим о тех, кто реализует топливо непонятного качества и происхождения, либо без уплаты акцизного сбора, то эту информацию мы пока только собираем»,- заявил Ярослав Хотнянский.



В результате таких мер, по словам заместителя городского головы, наполняемость бюджета города за счёт акцизного сбора должна выйти с 10% до 25%.