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Рубрика: Новости Мариуполя
17-03-2017, 20:42
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Молодежь Мариуполя на площади Свободы рассказывала горожанам о 100-летии Украинской революции

Сегодня в 100-летний юбилей Украинской революции 1917-1921 годов мариупольские студенты провели информационно-познавательную акцию для прохожих, рассказав им о значимости революции в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Молодежь пояснила мариупольцам важность событий тех лет, ведь именоо они стали первыми шагами на пути к возрождению государственной независимости.

«Деятельность ЗУНР, УНР, Гетманщины, Директории имела огромное влияние на сознание человека, его понимания, что он является украинцем», - отметил студент МГУ Виктор.

Его поддержал Иван, который подчеркнул, что историю родного края очень важно изучать: «Например, Украинская революция 1917 года - одно из выдающихся событий в истории Украины. Это переломный момент».

Прохожие останавливались и слушали студентов, которые рассказывали о 100-летии революции, борьбу украинского народа за независимость и создание государства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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