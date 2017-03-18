На выходных полиция возьмет под усиленный контроль города Донетчины

Максимальные силы полиции и бойцы Нацгвардии вышли на улицы населенных пунктов, и будут заботиться о правопорядке следующие два дня. В регионе продолжаются спецмероприятия, направленные на изъятие оружия, - на этом акцентировали внимание заступающим на службу нарядам руководители территориальных подразделений полиции во время общеобластного инструктажа.

Кроме того, среди основных задач остаются борьба с наркопреступностью и задержание лиц, которые намерены дестабилизировать обстановку, а также мгновенное реагирование на все сообщения от граждан.

Во время инструктажа, который прошел на площади Комсомола в Мариуполе, начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович и руководитель местной полиции Николай Побойный отметили сотрудников, которые на прошлой неделе показали высокие результаты в мероприятиях под условным названием «Оружие».

После доведения оперативной обстановки, определения проблемных участков и требований при несении службы наряды разошлись по маршрутам патрулирования.