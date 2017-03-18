Экономический эффект блокады в Донбассе повлияет на жизнь около 1,5 млн украинцев. О таких последствиях рассказали у Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет liga.net.
При этом, по меньшей мере, 500 тысячам человек грозит потеря работы.
Кроме того, блокада может привести к увеличению стоимости электроэнергии и других коммунальных услуг на 30%. Такого развития не исключает министр социальной политики Украины.
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Рубрика: Новости Донбасса
18-03-2017, 08:34
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ООН: полмиллиона человек могут остаться без работы из-за блокады в Донбассе
Экономический эффект блокады в Донбассе повлияет на жизнь около 1,5 млн украинцев. О таких последствиях рассказали у Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет liga.net.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»