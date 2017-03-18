Во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Вадим Бойченко представил Мариуполь, ключевые векторы развития города и приоритетные проекты, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Наша цель – современный Мариуполь, с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами. Город, который не будет зависеть в поставках воды от других населенных пунктов Украины. Мы работаем над безопасностью и наружное освещение в ночное время – неотъемлемая ее часть», - подчеркнул Вадим Бойченко, добавив, что в приоритете также строительство социального жилья и реконструкция набережной.
Глава представительства IFC Елена Волошина сказала, что корпорация заинтересована в сотрудничестве с Мариуполем. Она обозначила и приоритетные направления в работе: строительство мусороперерабатывающего завода, ремонт сетей водоснабжения и очистка воды, модернизация наружного освещения и капитальный ремонт дорог. Елена Волошина подчеркнула при этом, что IFC в своей работе применяет принцип портфельных проектов под ключ.
Напомним, IFC является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшим учреждением в области глобального развития.
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Мариуполь предлагает Международной финансовой корпорации сотрудничество в приоритетных направлениях
Во время рабочей поездки в Киев городской голова Мариуполя встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC). Вадим Бойченко представил Мариуполь, ключевые векторы развития города и приоритетные проекты, сообщили в пресс-службе мэрии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»