ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела ранен мирный житель, повреждены дома

Представители ДНР сообщают об обстреле Ясиноватой и поселка Донецк-Северный на южной окраине. Есть пострадавший.



«Вечером под обстрел попала строительно-ремонтная компания «Автодор» по улице Орджоникидзе, 215. В результате был ранен мирный местный житель, который там работает сторожем. Он сразу обратился в больницу, сейчас с ним все в порядке», — пишет издание ДНР ДАН.



Кроме того, обстрелами повреждено остекление в восьми оконных блоках по улице Маяковского, 3. Также в районе депо Донецк-Северный, что под Ясиноватой, по улице Привокзальная в двух домах прямым попаданием разрушены стены в шести квартирах.