Евросоюз будет следить за последствиями решения Совета национальной безопасности обороны Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения. В частности, за тем - как это отразится на мирном населении. Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.
"Мы тщательно будем отслеживать влияние решения на гражданское население", - заявила она в комментарии "Укринформу".
В Евросоюзе подчеркнули, что в рамках неуклонной поддержки Украины, выступают за очень необходимый инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Украины.
"Недавние события, к сожалению, противоречат этому подходу и создают риск для дальнейшего негативного влияния на гуманитарную ситуацию", - отметили в ЕС.
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В ЕС будут следить за последствиями официальной блокады в Донбассе для мирного населения
Евросоюз будет следить за последствиями решения Совета национальной безопасности обороны Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения. В частности, за тем - как это отразится на мирном населении. Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.
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Редакция «Мариупольских новостей»