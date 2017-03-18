В ЕС будут следить за последствиями официальной блокады в Донбассе для мирного населения

Евросоюз будет следить за последствиями решения Совета национальной безопасности обороны Украины о запрете перемещения грузов через линию столкновения. В частности, за тем - как это отразится на мирном населении. Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич.



"Мы тщательно будем отслеживать влияние решения на гражданское население", - заявила она в комментарии "Укринформу".



В Евросоюзе подчеркнули, что в рамках неуклонной поддержки Украины, выступают за очень необходимый инклюзивный подход к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Украины.



"Недавние события, к сожалению, противоречат этому подходу и создают риск для дальнейшего негативного влияния на гуманитарную ситуацию", - отметили в ЕС.