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Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 10:05
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В Мариуполе помогают планете: собирают для утилизации батарейки

Мариупольцев призывают не выбрасывать использованные батарейки, а сдавать их для утилизациии. Специальные урны для сбора установлены во дворце культуры «Молодежный». Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ДК.

Как отмечают организаторы сбора батареек, просто выбрасывая ее в урну, как это делают многие, – батарейку отвозят на свалку, где она разлагается 150 лет и выпускает в почву вещества, способные убить 2 дерева.

«Ты убиваешь свою планету, ты убиваешь сам себя. На самом деле, просто собирай использованные батарейки и аккумуляторы, чтобы один раз в определенное время отнести их в пункт сбора. Все собранные батарейки будут отправлены "Зеленым центром Метинвест" на специализированное предприятие для утилизации и переработки. Помоги своей планете!», – призывают жителей Мариуполя организаторы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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