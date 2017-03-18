Правоохранителями Донетчины раскрыто убийство жителя Авдеевки 1973 года рождения, тело которого было найдено в лесополосе в 50 км от города. В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 28-летнего мужчины, который прибыл в зону проведения АТО из Ровенской области.
Как сообщили в пресс-службе полиции, было установлено, что в начале марта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе, где якобы решил выяснить отношения с одним из посетителей. Затем он насильно затащил свою жертву в машину, повез в сторону Очеретино Ясиноватского района, где избил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
15 марта задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.4 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве находится на контроле военной прокуратуры сил антитеррористической операции.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- На Донетчине арестован военный по подозрению в убийстве жителя Авдеевки
На Донетчине арестован военный по подозрению в убийстве жителя Авдеевки
Правоохранителями Донетчины раскрыто убийство жителя Авдеевки 1973 года рождения, тело которого было найдено в лесополосе в 50 км от города. В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению 28-летнего мужчины, который прибыл в зону проведения АТО из Ровенской области.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
ДНР: в Ясиноватой в результате обстрела ранен мирный житель, повреждены дома
Зафиксированы прямые попадания
Редакция «Мариупольских новостей»