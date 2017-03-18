На Луганщине с 20 марта начнутся отключения электричества

С 20 марта 2017 года в Луганской области начнутся очередные отключения электричества. Об этом рассказал генеральный директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай в эфире телеканала «ЛОТ».



Отключения коснутся бюджетных организаций и учреждений области. Причина - долги за поставленную электроэнергию. Так, по данным на 1 марта 2017 года, задолженность бюджетников за электроэнергию составила почти 12,5 млн грн. Учреждения местных бюджетов имеют задолженность в размере 6,2 млн грн, государственного – 6,3 млн грн.



Грицай объяснил, что отключения – это вынужденная мера, так как проблема с долгами не решается.



«На сегодняшний день мы видим, что ситуация тупиковая. Предприятие полностью парализовано. Все деньги списываются, счета арестованы. Люди второй месяц находятся на трехдневной рабочей неделе. Мы использовали все возможные и доступные методы решения этой проблемы», – подчеркнул Грицай.