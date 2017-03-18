Новая «минималка» и урезанные нормативы в этом сезоне не повлияют на субсидии

В Минсоцполитикиконце подсчитали, что в конце этого года "скидку на коммуналку" будут получать 9 из 15 миллионов украинских семей. В бюджете на этот год на субсидии заложили 51 миллиард гривен. Средний размер субсидии – 1521 гривня.



Как и когда повлияют на субсидию нововведения - новая "минималка" и урезанные нормативы, выяснило издание "Сегодня".



Так, новая минимальная зарплата отразится на субсидиантах только в 2018-м. В этом году "скидку на коммуналку" будут рассчитывать исходя из доходов за 2016-й, а в следующем – за 2017-й. Как подсчитали в Минфине, благодаря росту минимальной зарплаты в два раза на субсидиях удастся сэкономить 5 миллиардов гривен.



В мае этого года норматив потребления газа на отопление сократят до 5 кубометров (на данный момент 5,5 кубометров), из-за этого в сезоне 2017/2018 за отопление придется платить больше. К примеру, сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.



Пересмотрели также норматив потребления: вместо Гкал 3,28, субсидия будет покрывать всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии.



Напомним, в этом году Кабинет министров должен разработать концепцию монетизации субсидий. Проще говоря – "скидку" будут выплачивать деньгами.