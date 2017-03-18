Жители мариупольской Сартаны предотвратили возможный взрыв

В Сартане местные жители обнаружили взрыватель от снаряда. Об опасной "находке" сразу сообщили в полицию. Приехавшие взрывотехники изъяли взрыватель. Мощность его взрыва равна гранате Ф-1.



«В зоне ведения активных боевых действий, особенно в тех населенных пунктах, которые попадали под обстрелы, каждая находка может оказаться смертельной. А весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы, нередки случаи, когда жители на приусадебных участках раскапывают от снаряда до целого боевого арсенала», - отмечают правоохранители.



Полицейские напомнили, что не стоит пытаться самостоятельно уничтожить или разобрать подозрительные предметы.