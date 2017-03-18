В Сартане местные жители обнаружили взрыватель от снаряда. Об опасной "находке" сразу сообщили в полицию. Приехавшие взрывотехники изъяли взрыватель. Мощность его взрыва равна гранате Ф-1.
«В зоне ведения активных боевых действий, особенно в тех населенных пунктах, которые попадали под обстрелы, каждая находка может оказаться смертельной. А весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы, нередки случаи, когда жители на приусадебных участках раскапывают от снаряда до целого боевого арсенала», - отмечают правоохранители.
Полицейские напомнили, что не стоит пытаться самостоятельно уничтожить или разобрать подозрительные предметы.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Жители мариупольской Сартаны предотвратили возможный взрыв
Жители мариупольской Сартаны предотвратили возможный взрыв
В Сартане местные жители обнаружили взрыватель от снаряда. Об опасной "находке" сразу сообщили в полицию. Приехавшие взрывотехники изъяли взрыватель. Мощность его взрыва равна гранате Ф-1.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Под Мариуполем перехватили крупную партию метадона
Наркотики везли из Одессы в Константиновку для дальнейшей транспортировки в Донецк
Повреждение СК «Ильичевец»: мариупольцы думали воровство, оказалось - авария
Водитель авто сбил нержавеющую панель, которая облицовывала подпорный элемент
Редакция «Мариупольских новостей»