Отопительный сезон в некоторых городах Донетчины завершится раньше срока

В этом году жителям Дружковки с горячими батареями в своих квартирах придется «распрощаться» раньше на неделю. Директор предприятия «Дружковкатеплосеть» Олег Кедь назвал точную дату завершения отопительного сезона. Решение уже утвердили на заседании исполкома.



«Согласно нормативным документам, отопительный период должен длится 176 дней. Если отсчитывать с 15 октября, то дата его окончания выпадает на 8 апреля включительно, при условии, что в течение 3 дней должны сохраняться среднесуточные показания температуры не ниже восьми градусов тепла», – объяснил директор «Дружковкатеплосети».



Так что, если столбик термометров и дальше будет стабильно повышаться, то для дружковчан 8 апреля станет последним днем отопительного сезона



Между тем, в Славянске подача тепла также может прекратиться в первых числах апреля. Хотя, в зависимости от погодных условий, сроки завершения отопительного сезона могут смещаться. Подача тепла в жилые дома, дошкольные заведения, больницы и другие лечебно-оздоровительные учреждения будет прекращена в случае, если среднесуточная температура воздуха на протяжении 3 суток будет не менее +8 градусов. Отключение систем отопления в школах, детских садах и больницах будет проводиться по их заявкам.



Тем временем, жители Мариуполя тоже предлагают досрочно закончить отопительный период. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте единой системы петиций.



По словам автора, сделать это нужно в связи с большой нагрузкой на семейные бюджеты и теплой погодой. "Не нужно ждать 15 апреля", - пишет автор.



В настоящее время петиция набрала всего 36 голосов при 250 необходимых, только после этого она попадет на стол к городскому голове. При этом, у мэра на ответ будет около месяца, а за этот период отопительный сезон закончится и без петиции.