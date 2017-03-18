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Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 13:57
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В Мариуполе воинов-добровольцев наградят «рыцарскими крестами»

В воскресенье, 19 марта, в центре Мариуполя состоится награждение воинов-добровольцев Донетчины.

Бойцам, которые первыми взяли оружие для защиты своего края, будут вручены народные ордена «Рыцарский крест добровольца». Об этом сообщила волонтер Татьяна Пустовойт.

По ее словам, торжественная церемония состоится на Театральной площади и начнется в 15:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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