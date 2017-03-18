В воскресенье, 19 марта, в центре Мариуполя состоится награждение воинов-добровольцев Донетчины.
Бойцам, которые первыми взяли оружие для защиты своего края, будут вручены народные ордена «Рыцарский крест добровольца». Об этом сообщила волонтер Татьяна Пустовойт.
По ее словам, торжественная церемония состоится на Театральной площади и начнется в 15:00.
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- В Мариуполе воинов-добровольцев наградят «рыцарскими крестами»
Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 13:57
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В Мариуполе воинов-добровольцев наградят «рыцарскими крестами»
В воскресенье, 19 марта, в центре Мариуполя состоится награждение воинов-добровольцев Донетчины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»