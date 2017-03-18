В Мариуполе высадили ели в память о бойце «Сокола», который ценой жизни предотвратил теракты

Сегодня утром на улице Пашковского, где преступники 23 февраля 2015 года расстреляли оперуполномоченного спецподразделения «Сокол» Виталия Мандрыка, заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин вместе с заместителями Виталием Невгадом, Сергеем Колесником и Сергеем Матвейчуком высадили две голубые ели в память о правоохранителе, который остановил диверсантов с машиной, начиненной взрывчаткой.

Молодые деревца будут символом спасенных бойцом «Сокола» жизней мирных людей.



"Благодаря Виталию Мандрыку нам удалось задержать группу, которая убивала людей, подрывала мосты. Будут расти деревья, будут люди помнить о нем, сотрудники полиции и жители Мариуполя, - отметил Вячеслав Аброськин.

Руководители полиции Донецкой области делают все, чтобы память о мужественном офицере не угасала и жила вечно.