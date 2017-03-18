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Рубрика: Новости Донбасса
18-03-2017, 14:36
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[Фото]

По улицам Авдеевки «железной колонной» проехали байкеры

Сегодня почти 20 байкеров проехались колонной по улицам Авдеевки, которая каждый день страдает от обстрелов. Несмотря на дождь, местные мотоциклисты открыли новый мотосезон.

"Железная колонна" с ревущими моторами привела в восторг не только детвору, но и всех горожан. Авдеевцы, верят, что в родном городе скоро воцарится мир, и никогда больше не будет слышно ни взрывов, ни выстрелов.

Правопорядок во время мотопробега обеспечивали сотрудники Авдеевского отделения полиции. Нарушений во время проведения мероприятия допущено не было.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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