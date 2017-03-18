Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел около Донецкой фильтровальной станции. Инцидент произошел 17 марта, когда СММ проводила мониторинг режима прекращения огня для обеспечения возможности проведения разминирования на территории ДФС и вблизи нее, а также восстановление водоснабжения с обеих сторон линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии.
«В 11:45 наблюдатели услышали, как над их головами просвистела пуля и в тот же миг раздался выстрел со стрелкового оружия за 100-200 м к югу от них. Все присутствующие немедленно укрылись с северной стороны автомобилей миссии. Наблюдатели определили, что выстрел был осуществлен в направлении с юга на северо-северо-восток. Пока они садились в автомобили, то услышали еще один выстрел из стрелкового оружия за 100-200 м к югу», - говорится в отчте.
Никто не пострадал. Представители СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг с участием трех офицеров СЦКК (двух украинских и одного российского), четырех представителей ГСЧС и четырех специалистов ДНР по разминированию.
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Пули свистели над головами: миссия ОБСЕ попала под обстрел у Донецкой фильтровальной станции
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел около Донецкой фильтровальной станции. Инцидент произошел 17 марта, когда СММ проводила мониторинг режима прекращения огня для обеспечения возможности проведения разминирования на территории ДФС и вблизи нее, а также восстановление водоснабжения с обеих сторон линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете миссии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»