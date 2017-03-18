Сервисные центры «на колесах»: МВД заустила новую услугу для отдаленных населенных пунктов

Первые 20 мобильных сервисных центров МВД разъехались в пятницу по Украине, чтобы предоставлять услуги в отдаленных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, автоцентры будут выезжать по графику и предоставлять наиболее распространенные административные услуги, которые есть в стационарных сервисных центрах МВД. Это - регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

В каждом мобильном сервисном центре людей будут обслуживать два администратора и эксперт по экспертизе автомобиля.



Также сообщается, что передвижные центры будут работать по запросу местных органов власти. Подать заявку можно в областной сервисный центр МВД.

В МВД отметили, что люди, которые захотят воспользоваться услугами такого центра, найдут информацию о необходимых документах, графике работы и курсирования на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Мобильные СЦ".



Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков, мобильные СЦ созданы на базе автомобилей Renault Master. Каждая машина укомплектована специальным оборудованием. По его словам, МСЦ работают по средам, четвергам и пятницам.