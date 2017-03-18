В многоэтажке Мариуполя действовала подпольная мастерская по изготовлению оружия и боеприпасов

В жилой многоэтажке мариуполец в своей квартире наладил производство оружия и патронов. Жители дома не догадывались об опасном соседстве. Сотрудники Кальмиусского отделения полиции сработали на опережение, "оружейник" был задержан.



Во время обыска изъят целый арсенал: винтовка Мосина, карабин Маузера, 3 автомата времен Второй мировой войны, 4 пистолета, детали от нарезного оружия, более 2 тысяч патронов, сообщили в пресс-службе полиции.

46-летний мужчина пояснил, что коллекционирует раритетное оружие, а также сам собирает из старых стволов новое, «рабочее» оружие. В доме полицейские обнаружили станок, на котором мастер-любитель делал боевые патроны. Для чего ему боеприпасы в таком количестве - установит следствие. Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к сбыту оружия или боеприпасов.

Отмечается, что мариуполец уже был судим за аналогичное преступление в 2007 году, но снова вернулся к данной деятельности.



Указанный факт внесен в ЕРДР по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.