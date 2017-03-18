На днях состоялся круглый стол, посвященный усовершенствованию работы контрольных пунктов въезда-выезда и облегчения пересечения линии разграничения на Донбассе.
Результатом совместной работы волонтеров, представителей международных организаций и нардепов стал проект рекомендаций по решению неотложных проблем работы пунктов пропуска.
Среди прочего в проекте предлагают создать отдельное государственное предприятие и перевести все КПВВ на его баланс, сделать пункты пропуска круглосуточными, восстановить возможность пересечения линии соприкосновения общественным пассажирским транспортом.
Также инициаторы проекта предлагают установить постоянные наблюдательные пункты СММ ОБСЕ в пределах КПВВ, что повысило бы уровень безопасности на пунктах пропуска.
Среди прочего также установление медицинских пунктов, видеонаблюдения, размещение центров предоставления административных услуг юридической помощи непосредственно на КПВВ.
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Через линию разграничения в Донбассе могут снова пустить автобусы, а КПВВ сделать круглосуточными
На днях состоялся круглый стол, посвященный усовершенствованию работы контрольных пунктов въезда-выезда и облегчения пересечения линии разграничения на Донбассе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»