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Рубрика: Новости Донбасса
18-03-2017, 16:22
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Через линию разграничения в Донбассе могут снова пустить автобусы, а КПВВ сделать круглосуточными

На днях состоялся круглый стол, посвященный усовершенствованию работы контрольных пунктов въезда-выезда и облегчения пересечения линии разграничения на Донбассе.

Результатом совместной работы волонтеров, представителей международных организаций и нардепов стал проект рекомендаций по решению неотложных проблем работы пунктов пропуска.

Среди прочего в проекте предлагают создать отдельное государственное предприятие и перевести все КПВВ на его баланс, сделать пункты пропуска круглосуточными, восстановить возможность пересечения линии соприкосновения общественным пассажирским транспортом.

Также инициаторы проекта предлагают установить постоянные наблюдательные пункты СММ ОБСЕ в пределах КПВВ, что повысило бы уровень безопасности на пунктах пропуска.

Среди прочего также установление медицинских пунктов, видеонаблюдения, размещение центров предоставления административных услуг юридической помощи непосредственно на КПВВ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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