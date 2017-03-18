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Prizma


Рубрика: Экономика и Закон
18-03-2017, 16:44
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Правительством взят курс на экономию субсидий…

После беспрецедентного подорожания всех коммунальных услуг – газа, электроэнергии, отопления, горячей и холодной воды, в украинском Кабмине запустили программу субсидий, к которой привлекалось как можно больше населения, при этом аргументировалось это „защитой его от высоких тарифов“.

Теперь, после того, как подавляющая часть населения Украины, ввиду полного обнищания вынуждена просить помощи у государства для уплаты коммунальных услуг в виде субсидий, в правительстве призадумались, и… решили экономить, собственно, сами субсидии.

Теперь объявлен „крестовый поход“ на субсидии, и начался он с увеличения минимальной зарплаты в стране. В правительстве справедливо рассудили, что население не сразу почувствует уменьшение субсидий из-за этого фактора, поскольку „коммунальная скидка“ в текущем году рассчитывается, исходя из доходов граждан за 2016 год. А вот уже в 2018 году она будет определяться на основе доходов нынешнего, 2017 года.

Вот тогда-то и проявится уменьшение сумм субсидий из-за роста зарплат… Так сказать, отложенная неизбежность.

Таким образом, по подсчётам Министерства финансов, только за счёт повышения “минималки“ будет сэкономлено субсидии на 5 миллиардов гривен.

Вторым путём сокращения государственной помощи является сокращение нормативов потребления газа в сезоне 2017/2018 и тепла. Таким образом, за счёт пересмотра нормативов государство рассчитывает также получить экономию на субсидиях, в чём уверен Валентин Землянский - эксперт в энергетической сфере.

„Это приведёт к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведёт к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами“, - говорит специалист.

Кроме того, как заявил министр соцполитики Андрей Рева, в нынешнем году при начислении субсидий будут учтены депозиты граждан: „Мы, наверное, всё-таки включим депозиты в расчёт дохода домохозяйства для назначения субсидии. Но, скорее всего, мы это сделаем с мая месяца, уже после окончания отопительного периода. Потому что, это правильно включить, это всё-таки можно считать доходами, особенно когда проценты по ним выплачиваются“.

Кстати, всех субсидиантов в 2017 году ожидает масштабная верификация, что также окажет влияние на экономию по субсидиям. Ведь уже на данный момент обнаружено порядка 100 тысяч семей, оформивших субсидии, и в то же время, сделавших покупки на суммы свыше 50 тысяч гривен…


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»