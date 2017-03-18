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Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 17:09
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В Мариуполе продавали подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой изъяли в районе проведения АТО контрафактный алкоголь на сумму более тридцати миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что наладил подпольное производство в собственном доме житель Славянска. Делец реализовывал фальсифицированную продукцию через торговые сети региона.

Во время пятнадцати обысков в торговых точках и складских помещениях в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе сотрудники спецслужбы обнаружили подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов. У злоумышленников также изъято более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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