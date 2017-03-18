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Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 17:38
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В секторе «Мариуполь» передовые пункты военных обстреливали из тяжелого вооружения, погибли 2 бойцов

На Мариупольском направлении произошло 46 обстрелов. Традиционно основные боевые действия продолжаются на участке фронта Чермалык – Широкино. Здесь из тяжелого вооружения обстреливали каждый передовой пункт военных.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Самая сложная обстановка остается в Водяном и Широкино. Противники 4 раза применяли ствольную артиллерию и более 10 раз – минометы.

В результате боевых действий в секторе "Мариуполь" погибли двое военнослужащих. Это произошло во время обстрелов вблизи Водяного.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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