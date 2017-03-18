vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1818 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
18-03-2017, 17:58
Просмотров: 375
Комментариев: 0

Возле украинской станции в Антарктиде нашли месторождения газа и нефти

Кроме исследования климата и биоресурсов, Антарктида привлекает еще и своими полезными ископаемыми. Как рассказал директор Национального антарктического центра МОН Валерий Литвинов, одних только нефти и газа на шестом материке не меньше, чем на Аравийском полуострове.

По его словам, даже возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, было разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа.

"Это же такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды", - рассказал Литвинов в интервью ТСН.

Сейчас в Антарктиде действует запрет на добычу полезных ископаемых, он продлится до 2041 года. Однако уже несколько стран заявили о своих территориальных претензиях на материк. Среди последних - США и Россия.




Port
Loading...

Читайте также:

Парламент Украины ратифицировал соглашение о введении зоны свободной торговли с Канадой

Соглашение откроет беспошлинный доступ для украинских экспортеров


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»