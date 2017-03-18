Возле украинской станции в Антарктиде нашли месторождения газа и нефти

Кроме исследования климата и биоресурсов, Антарктида привлекает еще и своими полезными ископаемыми. Как рассказал директор Национального антарктического центра МОН Валерий Литвинов, одних только нефти и газа на шестом материке не меньше, чем на Аравийском полуострове.



По его словам, даже возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, было разведано три месторождения нефти и четыре месторождения газа.



"Это же такой богатейший материк. Не побоюсь сказать, что богатство Украины будет прирастать за счет Антарктиды", - рассказал Литвинов в интервью ТСН.



Сейчас в Антарктиде действует запрет на добычу полезных ископаемых, он продлится до 2041 года. Однако уже несколько стран заявили о своих территориальных претензиях на материк. Среди последних - США и Россия.