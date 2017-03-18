vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1788 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
18-03-2017, 18:22
Просмотров: 382
Комментариев: 0
[Видео]

В «Укрэнерго» рассказали, когда ждать веерных отключений

Веерные отключения станут реальностью, если проблема с поставками антрацитового угля не будет решена до мая 2017 года. Об этом заявил и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении на своей сранице в Facebook.

"Страна должна быть до мая месяца обеспечена топливом. Мы можем гарантировать, что на следующий месяц энергосистема будет работать в постоянном режиме", - заявил Ковальчук.

Но, по его словам, если проблема с топливом не будет решена до мая, то "мы можем ожидать те проблемы, о которых говорили месяц назад".

Ковальчук добавил, что остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляет от 28 до 60 дней. Генерирующие компании - операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Альтернативное сырье для мариупольских металлургов может обойтись в 2 раза дороже, - гендиректор ММКИ

Уголь из-за океана повлияет на себестоимость продукции и конкурентоспособность не в лучшую сторону


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»