В «Укрэнерго» рассказали, когда ждать веерных отключений

Веерные отключения станут реальностью, если проблема с поставками антрацитового угля не будет решена до мая 2017 года. Об этом заявил и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении на своей сранице в Facebook.



"Страна должна быть до мая месяца обеспечена топливом. Мы можем гарантировать, что на следующий месяц энергосистема будет работать в постоянном режиме", - заявил Ковальчук.



Но, по его словам, если проблема с топливом не будет решена до мая, то "мы можем ожидать те проблемы, о которых говорили месяц назад".



Ковальчук добавил, что остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляет от 28 до 60 дней. Генерирующие компании - операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.