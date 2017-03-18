Веерные отключения станут реальностью, если проблема с поставками антрацитового угля не будет решена до мая 2017 года. Об этом заявил и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении на своей сранице в Facebook.
"Страна должна быть до мая месяца обеспечена топливом. Мы можем гарантировать, что на следующий месяц энергосистема будет работать в постоянном режиме", - заявил Ковальчук.
Но, по его словам, если проблема с топливом не будет решена до мая, то "мы можем ожидать те проблемы, о которых говорили месяц назад".
Ковальчук добавил, что остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляет от 28 до 60 дней. Генерирующие компании - операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.
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В «Укрэнерго» рассказали, когда ждать веерных отключений
Веерные отключения станут реальностью, если проблема с поставками антрацитового угля не будет решена до мая 2017 года. Об этом заявил и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в видеообращении на своей сранице в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»