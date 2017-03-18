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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
18-03-2017, 18:56
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Дыры в крышах и выбитые окна: в Марьинке обстрелами повреждены жилые дома

Этой ночью в Марьинке и местами в Красногоровке произошли тяжелые обстрелы жилых кварталов.

Больше всего пострадали улицы Героев Чернобыля, Юбилейная: здесь три дома подверглись значительным разрушениям. Повреждены окна, крыши и сельскохозяйственные здания. А по улице Лермонтова в Красногоровке разрушен гараж местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе полиции, почти каждый день к правоохранителям обращаются люди, которым нужна помощь. Улицы постоянно патрулируют и выявляют новые разрушения домов, где никто не проживает. Поэтому полицейские принимают меры для предупреждения мародерства и совершения других правонарушений.

Все выявленные факты квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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