В Мариуполе открыт центр по трудоустройству сотрудников предприятий Метинвеста с НКТ

В Мариуполе с 17 марта открыт центр по трудоустройству сотрудников, которые работали на предприятиях компании на неподконтрольной Украине территории.



Вследствие полной потери контроля над работой всех своих предприятий на НКТ, Метинвест не может осуществлять хозяйственную деятельность и выполнять свои обязательства перед сотрудниками этих предприятий.



Однако компания делает все, чтобы поддержать своих сотрудников в сложившейся ситуации. Всем, кто желает остаться в Группе Метинвест, предлагают работу на предприятиях компании в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге.



В Мариуполе центр по трудоустройству расположен на пр. Нахимова, 116а. Время работы: с 8:00 до 19:00 (понедельник – пятница), с 8:00 до 14:00 (суббота).



Сотрудники, которые заинтересованы остаться в Метинвесте, могут получить консультацию в колл-центре по многоканальному телефону: +38(044)-251-83-03. Звонки будут приниматься ежедневно с 8:00 до 21:00.