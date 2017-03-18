Мариупольского пастора-педофила собираются отправить «по этапу»

В Мариуполе пастора, осужденного за изнасилование и развращение малолетних, задержали для доставки в места лишения свободы, сообщили в полиции.



В 2011 году жертвами педофила стали 13 девушек, в том числе и несовершеннолетних. Злоумышленник был задержан 22 июля 2012 года, полицейские собрали внушительную доказательную базу его вины и направили в суд уголовное производство с обвинительным актом по ст.121 (в редакции 1960 года), ст.152 «Изнасилование», ст.153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом », ст.156 «Развращение несовершеннолетних» Уголовного кодекса Украины.



Приморский районный суд г. Мариуполя вынес приговор в конце 2016 года, однако обвиняемый начал долгий процесс подачи апелляций. 14 марта Апелляционной суд Донецкой области вынес окончательный вердикт - 13 лет тюрьмы.



17 марта в Приморское отделение полиции поступило распоряжение об исполнении приговора, вступившего в законную силу. Злоумышленник, житель Мариуполя 1951 года, задержан для исполнения назначенного наказания.