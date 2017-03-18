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Рубрика: Новости Мариуполя
18-03-2017, 20:00
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Жители Мариуполя на сайте горсовета смогут проследить, как чиновники выполняют их просьбы

С 17 марта на сайте Мариупольского городского совета в разделе «Депутатский корпус» будет публиковаться новая рубрика - «Обратная связь». Дополнительный информационный ресурс позволит горожанам отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметил секретарь городского совета Степан Махсма, практика живого общения с людьми – метод не новый, но довольно эффективный в работе чиновников. Личные приемы граждан проводятся регулярно и пользуются популярностью у населения.

По статистике, на приемах 40% обращений жителей касаются коммунальной сферы, порядка 25% - социальной. Люди также интересуются ремонтом дорог, земельными вопросами, просят материальную помощь и содействие в трудоустройстве.

"Прямой диалог с жителями помогает оперативно решать их вопросы", - отметил Степан Махсма.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»