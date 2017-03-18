С 17 марта на сайте Мариупольского городского совета в разделе «Депутатский корпус» будет публиковаться новая рубрика - «Обратная связь». Дополнительный информационный ресурс позволит горожанам отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Как отметил секретарь городского совета Степан Махсма, практика живого общения с людьми – метод не новый, но довольно эффективный в работе чиновников. Личные приемы граждан проводятся регулярно и пользуются популярностью у населения.
По статистике, на приемах 40% обращений жителей касаются коммунальной сферы, порядка 25% - социальной. Люди также интересуются ремонтом дорог, земельными вопросами, просят материальную помощь и содействие в трудоустройстве.
"Прямой диалог с жителями помогает оперативно решать их вопросы", - отметил Степан Махсма.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Жители Мариуполя на сайте горсовета смогут проследить, как чиновники выполняют их просьбы
Жители Мариуполя на сайте горсовета смогут проследить, как чиновники выполняют их просьбы
С 17 марта на сайте Мариупольского городского совета в разделе «Депутатский корпус» будет публиковаться новая рубрика - «Обратная связь». Дополнительный информационный ресурс позволит горожанам отслеживать динамику выполнения чиновниками просьб жителей, поступивших во время личных приемов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе высадили ели в память о бойце «Сокола», который ценой жизни предотвратил теракты
У памятного знака в честь Виталия Мандрыка появились молодые деревца
В Мариуполе помогают планете: собирают для утилизации батарейки
Специальные урны для сбора установлены во дворце культуры «Молодежный»
Редакция «Мариупольских новостей»