Кабмин своим постановлением обязал переселенцев проходить идентификацию в "Ощадбанке". Такие меры призваны исключить наличие так называемых "мертвых душ". В частности, граждане, которые ещё не получили электронное пенсионное удостоверение, обязаны проходить эту процедуру каждые 3 месяца со дня открытия счёта.
Таких большинство, поэтому сотни тысяч пенсионеров массово ринулись в банковские отделения. Однако "Ощадбанк" оказался не готов к такому количеству клиентов: в отделениях в Донецкой и Луганской областях наблюдаются большие очереди. Пожилые люди вынуждены стоять по несколько дней.
Мариуполь не стал исключением. Проходить идентификацию можно в любом отделении, но из-за малой проинформированности большинство переселенцев стараются приехать именно в центральное отделение "Ощадбанка".
Пенсионеры спешат успеть всё сделать до 3 апреля. Однако специалисты говорят, что эта дата не окончательная. Скорее всего, уже в ближайшее время Кабмин продлит этот срок до 1 мая.
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В Мариуполе пенсионеры-переселенцы выстраиваются в большие очереди перед центральным отделением «Ощадбанка»
Кабмин своим постановлением обязал переселенцев проходить идентификацию в "Ощадбанке". Такие меры призваны исключить наличие так называемых "мертвых душ". В частности, граждане, которые ещё не получили электронное пенсионное удостоверение, обязаны проходить эту процедуру каждые 3 месяца со дня открытия счёта.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»