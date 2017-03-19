В зоне АТО в результате обстрелов ранены 5 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 85 нарушений режима прекращения огня.
Ухудшилась ситуация на Луганском направлении. Здесь по Крымскому били из гранатометов разных систем, минометов, танков, а около полуночи – еще и из 152-миллиметровой артиллерии. У Троицкого в ход пошли минометы, возле Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной – СПГ, в районе Станицы Луганской – гранатометы и пулеметы.
На Донецком направлении били из минометов, гранатометов, пулеметов.
В результате боевых действий ранения получили 5 украинских военнослужащих.