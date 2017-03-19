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Рубрика: Новости Донбасса
19-03-2017, 09:25
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[Видео]

В зоне АТО в результате обстрелов ранены 5 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 85 нарушений режима прекращения огня.

Ухудшилась ситуация на Луганском направлении. Здесь по Крымскому били из гранатометов разных систем, минометов, танков, а около полуночи – еще и из 152-миллиметровой артиллерии. У Троицкого в ход пошли минометы, возле Новоалександровки, Трехизбенки и Попасной – СПГ, в районе Станицы Луганской – гранатометы и пулеметы.

На Донецком направлении били из минометов, гранатометов, пулеметов.

В результате боевых действий ранения получили 5 украинских военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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