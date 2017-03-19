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Рубрика: Новости Мариуполя
19-03-2017, 10:14
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Мариупольская полиция разыскивает опасного преступника из Донецка

Как сообщалось ранее, в Мариуполе за совершение особо тяжкого преступления разыскивается мужчина. Его личность установлена. Это – Карев Борис Александрович 22.06.1970 года рождения.

Подозреваемый прописан по адресу: г.Донецк, ул.Академика Гупкина, г.Донецк, ул.Старицкого.

Приметы: плотного телосложения, лысоватый (волосы частично расположены по бокам головы), шатен.

Если вам известна личность разыскиваемого или вы владеете информацией о его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам 098-044-01-02, 067-719-52-85, 067-158-62-15 или 102.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»