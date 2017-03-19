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Рубрика: Новости Донбасса
19-03-2017, 10:33
Просмотров: 429
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ДНР: жилые кварталы на Донетчине под обстрелами, повреждены жилые дома и очистные сооружения, обесточены села

Представители ДНР в своих СМИ сообщают об обстрелах Ясиноватой и поселка Зайцево на севере Горловки, в результате чего есть повреждения жилых домов. Но, к счастью, никто из жителей не пострадал.

Так, вчера вечером в Ясиноватой была повреждена кровля здания хлораторной станции очистных сооружений.

А сегодня утром в Зайцево снаряды повредили жилой дом.

Кроме того, в поселке Доломитное (под Горловкой) в результате обстрелов были полностью уничтожены два дома по улице Михайловская №41, 45.

Также на данный момент обесточены села Луганское, Сигнальное, Набережное и поселок Еленовка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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