ДНР: жилые кварталы на Донетчине под обстрелами, повреждены жилые дома и очистные сооружения, обесточены села

Представители ДНР в своих СМИ сообщают об обстрелах Ясиноватой и поселка Зайцево на севере Горловки, в результате чего есть повреждения жилых домов. Но, к счастью, никто из жителей не пострадал.

Так, вчера вечером в Ясиноватой была повреждена кровля здания хлораторной станции очистных сооружений.

А сегодня утром в Зайцево снаряды повредили жилой дом.

Кроме того, в поселке Доломитное (под Горловкой) в результате обстрелов были полностью уничтожены два дома по улице Михайловская №41, 45.

Также на данный момент обесточены села Луганское, Сигнальное, Набережное и поселок Еленовка.